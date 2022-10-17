Дрони, що атакують Київ, випущені з території Білорусі

Київ та північні області атакують дрони-камікадзе, випущені з території Білорусі.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, ще тиждень тому пройшла інформація, що до Білорусі завезли декілька десятків дронів, говорили про 40, але ймовірно, що їх більше.

“І відтоді дрони активно застосовуються з Курської області (Росія) і з території Білорусі, вони залітають на Київщину і по руслу Дніпра і таким чином атакують і столицю, і інші області на півночі України”, – зазначив він.