Політика

Допомога Україні з боку США триватиме, поки в ній є потреба, попри енергетичний шантаж РФ, – Байден

19 Вересня 2022 07:50
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Допомога Україні з боку США триватиме, поки в ній є потреба, попри енергетичний шантаж РФ.

Як повідомляє CBS, про це сказав президент США Джо Байден.

Байден зазначив, що підтримка України з боку США триватиме, поки в ній є потреба. Український народ платить надзвичайно високу ціну, і “ми будемо з ними, допоки їм потрібна наша допомога”.

“Ми в США в набагато кращій формі, ніж будь-хто ще, особливо Росія, але він (президент РФ Володимир Путін) намагається цього досягти колись. У нього не вийде”, – сказав президент.

Байден також заявив, що розвиток ситуації в Україні показав, що “Росія не має такої компетенції і можливостей, як багато хто думав”, і Україна зараз перемагає, однак збитки, яких завдає війна Україні, “навряд чи можна вважати перемогою” Києва.


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