До Білорусі перекинуть 9 тис. російських військових

Кількість російських військових, що буде знаходитися в Білорусі в рамках розгортання “спільного угрупування військ,” складе до 9 тис осіб.

Про це на свій сторінці у twitter заявив помічник міністра оборони Білорусі з питань міжнародної військової співпраці Валерій Ревенко.

“До Білорусі почали прибувати перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу СУГ (спільного угрупування військ). Переїзд триватиме кілька днів. Загальна чисельність становитиме трохи менше 9 тисяч осіб. Більше інформації буде надано на брифінгу для військових аташе”,- пише він.

The first troop trains with Russian servicemen who are part of the RGF began to arrive in Belarus. The relocation will take several days. The total number will be a little less than 9 thousand people. More information will be provided at a briefing for military attachés