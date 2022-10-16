Політика

До Білорусі перекинуть 9 тис. російських військових

16 Жовтня 2022 15:42
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білорусь

Кількість російських військових, що буде знаходитися в Білорусі в рамках розгортання “спільного угрупування військ,” складе до 9 тис осіб.

Про це на свій сторінці у twitter заявив помічник міністра оборони Білорусі з питань міжнародної військової співпраці Валерій Ревенко.

“До Білорусі почали прибувати перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу СУГ (спільного угрупування військ). Переїзд триватиме кілька днів. Загальна чисельність становитиме трохи менше 9 тисяч осіб. Більше інформації буде надано на брифінгу для військових аташе”,- пише він.


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