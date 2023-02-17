Політика

Для України знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, – Зеленський

17 Лютого 2023 20:41
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зброя, зеленський

Україна робить все для того, щоб покращити своє озброєння. В тому числі у спілкуванні з партнерами вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

Він нагадав, що в останні тижні триває певний дипломатичний марафон, під час якого ведуться перемовини з представниками різних країн.

“Вже створена танкова коаліція, вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет, вже є здобутки у посиленні нашої артилерії й вже світ почув наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції”, – сказав Зеленський.

Він також розповів що обговорював дане питання і під час зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Марк Рютте.

“Говорив і сьогодні про це з Рютте і протягом тижня з усіма лідерами. Продовжу ці переговори й наступного тижня”, – підкреслив президент.


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