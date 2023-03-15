Десятий Рамштайн: яку допомогу Україні надасть коаліція сьогодні

15 березня, відбудеться десята зустріч у форматі Рамштайн — засідання Контактної групи з питань оборони України, куди входять близько 50 країн з усього світу, повідомляє NV.

Напередодні цієї зустрічі міністр оборони України Олексій Резніков та голова Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили пріоритетні теми засідання Контактної групи з питань оборони України.Остін надав Резнікову оновлену інформацію щодо американської допомоги Україні у сфері безпеки, а український міністр детально розповів про останні події на полі бою в Україні.

Крім того, як зауважив Резніков, він обговорив з американським колегою бачення Києва і Вашингтона “щодо співпраці та шляху до перемоги”. А Остін запевнив, що США підтримуватимуть Україну «стільки, скільки буде потрібно».

11 березня Генштаб ЗСУ називав пріоритетні потреби України у галузі оборони, які, ймовірно, можуть стати предметом обговорення на десятому Рамштайні. Про них йшлося на підготовчому засіданні Контактної групи з питань оборони України на рівні національних директорів з озброєння держав-партнерів у форматі відетелеконференції (Україну представляв заступник міністра оборони Володимир Гаврилов).

Зокрема це такі потреби ЗСУ:

дальнобійні системи,

засоби інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони (ППО та ПРО).

Ще однією важливою темою, про яку багато йшлося напередодні десятого Рамштайну, стало питання забезпечення України боєприпасами. Зокрема міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряд Німеччини розширити постачання Україні артилерійських боєприпасів, які нині є першочерговою потребою для боротьби з російськими окупантами.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше закликав країни Альянсу наростити виробництво озброєння для підтримки України, оскільки країни НАТО вичерпали значну частину запасів зброї та боєприпасів. Агентство Reuters повідомило, що країни Європейського Союзу терміново вивчають можливості спільного придбання 155-міліметрових артилерійських снарядів для України.

Водночас питання про винищувачі для України поки є менш нагальним, дав зрозуміти Дмитро Кулеба. «Я не очікую, що постачання винищувачів відбудеться найближчим часом, тому що це дуже складне завдання з погляду логістики та техніки. Тому ми радимо розпочати навчання українських пілотів на західних літаках вже зараз, щоб, коли буде ухвалено рішення про надання такого озброєння, не витрачати час і багато місяців на навчання», — зауважив 13 березня голова МЗС України.

Напередодні десятого Рамштайну Польща заявила, що може поставити Україні винищувачі МіГ-29 протягом найближчих чотирьох-шести тижнів. Це підтвердив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

Дев’ята зустріч у форматі Рамштайн відбулася 14 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, одночасно з дводенним засіданням міністрів оборони країн Альянсу, на яке також була запрошена Україна.

Тоді за підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив про ухвалення «сильних рішень» для зміцнення захисту України. За його словами, партнери пообіцяли передати Україні більше ППО, більше танків, артилерії, снарядів, а також зобов’язалися розширити навчання українських військових. «Далеко не все про Рамштайн можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима… Але я можу сказати впевнено: базові тенденції залишаються незмінними», — наголосив Зеленський.