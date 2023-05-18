Політика

Десантіс збирається оголосити про участь у виборах президента США наступного тижня — WSJ

18 Травня 2023 11:40
7
читать на русском →
сша

Губернатор Флориди Рон Десантіс наступного тижня збирається офіційно оголосити про намір брати участь у виборах президента США у 2024 році.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на людей, знайомих із рішенням політика.

За словами джерела, донори виборчої кампанії Десантіса починають збір коштів, а тому він офіційно вступить у перегони наступного тижня.

Очікується, що він подасть документи до Федеральної виборчої комісії 25 травня, що зробить його прямим конкурентом 45 президента США Дональда Трампа на праймеріз у Республіканській партії, який уже оголосив про своє рішення балотуватися.

WSJ пише, що Десантіс посідає друге місце в опитуваннях політичної сили після Трампа, який наростив відрив останніми тижнями, проте люди з оточення Трампа очікують, що губернатор відновить позиції після оголошення про участь у виборах, оскільки приверне увагу виборців та медіа.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Травня 2023 09:14
239

Ворог вночі випустив по Україні 30 крилатих ракет
18 Травня 2023 09:01
128

У окупованому Криму підірвали залізницю, – росЗМІ
18 Травня 2023 08:20
140

Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Китаю, – Bloomberg
18 Травня 2023 07:09
107

Ворог продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку, тривають важкі бої, – Генштаб
18 Травня 2023 06:58
213

Загарбники завдали ракетного удару по Одеській області: є загиблий та поранені
Останні новини
усі новини

Думки

Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
усі думки