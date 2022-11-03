Політика

Депутатів Васильковського та Рабіновича достроково позбавили мандатів

3 Листопада 2022 14:17
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рада

Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Ігоря Васильковського та Вадима Рабіновича у зв‘язку з припиненням громадянства України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

“Сьогодні парламент достроково припинив повноваження народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З., яких 18 липня 2022 року Указом Президента №502/2022 було позбавлено громадянства України”, – зазначив парламентарій.

За його словами, постанови №8160 “Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Васильковського І.І.” та №8161 “Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Рабіновича В.З.” підтримали відповідно 292 та 304 народні депутати.

Таким чином, у ВР залишилося 417 парламентаріїв, зауважив Железняк.

Ігоря Васильковського обрано в одномандатному виборчому окрузі №139 (Одеська область) від партії “Слуга народу”, Вадима Рабіновича – в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії “Опозиційна платформа – За життя”.

У липні цього року ЗМІ опублікували скан нібито ще непідписаного Указу Президента про припинення громадянства Рабіновича, Васильковського та ще ряду осіб, серед яких, зокрема, Ігор Коломойський та голова Штабу оборони Дніпра, бізнесмен Геннадій Корбан. Офіційно ця інформація не підтверджувалась.


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