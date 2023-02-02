Політика

Депутат Харківської облради від ОПЗЖ Микита Шенцев вирішив скласти повноваження

2 Лютого 2023 18:38
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Депутат Микита Шенцев, який є сином колишнього нардепа Дмитра Шенцева, вирішив скласти повноваження депутата Харківської обласної ради.

Про причини свого рішення Шенцев написав на Facebook.

“Триматися за крісло та грати у такий складний час у політику я не хочу і не можу. Зараз, на мою думку, важливіше надавати адресну підтримку конкретним людям та громадам. На цьому моя команда і зосередила свою увагу сьогодні, без прив’язки до партій, фракцій та політичних реалій”, — сказано у повідомленні.


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