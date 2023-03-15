Політика

Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні

15 Березня 2023 17:41
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зброя, данія

За повідомленням Міністерства оборони Данії, Україна отримає новий пакет військової допомоги на загальну суму 1 млрд крон. Пакет містить боєприпаси для стрілецької зброї, великокаліберні кулемети, протитанкові міни та ракети для ППО. Фінансування здійснюється через “український фонд”, який підтримали соціал-демократи, “Венстре”, Помірна партія, Соціалістична народна партія, “Ліберальний альянс”, Консервативна народна партія та інші.

В рамках нового пакету військової допомоги Україні будуть надіслані патрони калібру 5,56 мм для пістолетів, додаткові 12,7-мм великокаліберні кулемети, протитанкові міни, полум’ягасники та запалювальні трубки для 155-мм артилерійських боєприпасів, додаткові ракети для ППО, 21 робот для знешкодження бомб, 15 військових генераторів, 8000 головних уборів та 15000 комплектів непромокального одягу, 6 ангарних наметів та 9 мобільних майстерень з ремонту більшої військової техніки.

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троєлс Лунд Поульсен висловив задоволення тим, що переважна більшість у данському парламенті об’єдналася, щоб допомогти Україні у боротьбі за свободу. Він також зазначив, що пакет містить матеріали, які Україна дуже конкретно просила, та що він пишається тим, що Данія може виконати це бажання


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