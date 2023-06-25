Цей рік стане переломним у війні. Україна повинна перемогти, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков назвав нинішній наступ “підготовчою операцією” й обіцяє, що він буде успішним, коли запрацює в повну силу.

Про це Резніков заявив в інтервʼю Fox News.

“Я відчуваю, що ми переможемо у цій війні, тому що ми воюємо за свою країну. Цей рік стане переломним”, – сказав він, натякаючи на те, що з’явиться хоч якийсь шлях до завершення цієї війни.

Резніков додав, що Україна повинна перемогти у війні.

“Ми повинні. Це наша ідея”, – заявив він.

Міністр додав, що зараз українські війська не ведуть контрнаступ. Резніков описав нинішні маневри як “якусь підготовчу операцію”, визнавши, що росіяни побудували “дуже сильні оборонні лінії”.

Однак він додав, що як тільки контрнаступ повністю розпочнеться, він буде успішним і “на крок ближчим до перемоги”.

Резніков визнав, що попередні очікування щодо наступу були “завищеними”, і Україна дуже обережно ставиться до того, щоб наражати на небезпеку своїх бійців.