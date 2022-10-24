Чи не час Ізраїлю обрати, з ким ви?, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав Ізраїлю визначитися, з ким він, та почати допомагати Україні.

“Я щиро дякую вам (Ізраїлю) за нагороду Democracy Award, якою ви відзначили нашу боротьбу.

Але чи не час і вашій державі обрати, з ким ви? З демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню? Чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки?”, – сказав Зеленський перед учасниками Саміту демократії Haaretz.

Президент висловив упевненість, що Ізраїль дасть справедливі відповіді на його запитання, оскільки воно не про політику, а про цінності.

Він також нагадав, що низка партнерів вже допомагають чи можуть допомогти захистити українське небо. Але Ізраїлю серед цих партнерів немає. Зеленський додав, що Україна зверталась по допомогу до Ізраїлю ще з 2014 року.

Він підкреслив, що українці не відмовляться від своєї боротьби, бо хочуть “простих і зрозумілих речей: звільнити свою землю, гарантувати безпеку своєму народу, дати мир українцям”.

Президент висловив упевненість, що українці й надалі захищатимуть і захистять Україну й свою свободу, а також спільну свободу усіх демократичних країн.

“Я дякую народу Ізраїлю за розуміння й допомогу, зокрема медичну, яку ми отримали від вашого суспільства! Дякую вам і всім медіа Ізраїлю, які поширюють правду про цю війну. Дякую всім вашим людям, які виходили на вулиці після початку повномасштабної війни, і ми бачили: нас підтримують на землі обітованій. Вірю, що ми побачимо підтримку й у небі”, – підсумував Зеленський.