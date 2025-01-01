Росія посилює співпрацю з Китаєм у технологіях ШІ

Російський президент Володимир Путін наказав уряду та найбільшому банку країни “Сбербанку” поглибити співпрацю з Китаєм у сфері штучного інтелекту.

Це рішення було оголошене після заяви Путіна про намір об’єднатися з партнерами по БРІКС і іншими країнами для розвитку технологій ШІ, повідомляє Reuters.

Це рішення, ймовірно, є реакцією на західні санкції, які обмежили доступ Росії до необхідних технологій, зокрема мікрочіпів, які необхідні їй для підтримки війни проти України.

Також, як пише Reuters, залучаючи незахідні країни до співпраці, Росія, ймовірно, прагне зменшити залежність від технологій і кинути виклик лідерству США у розвитку критичних технологій 21-го століття.