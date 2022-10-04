“Были холопами, стали рабами”: Пугачова відповіла своїм критикам

Алла Пугачова опублікувала в інстаграмі пост , адресований тим, хто її критикує.

Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилось, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. БЫЛИ ХОЛОПАМИ, СТАЛИ РАБАМИ.

Кому саме Пугачова адресувала свої слова, з повідомлення невідомо.

Раніше джерела «Известий» та П’ятого каналу повідомили, що Алла Пугачова, яка у серпні повернулася до Росії, наприкінці вересня знову виїхала з країни. Інші джерела це поки що не підтверджували.