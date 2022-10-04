Політика

“Были холопами, стали рабами”: Пугачова відповіла своїм критикам

4 Жовтня 2022 12:50
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пугачова

Алла Пугачова опублікувала в інстаграмі пост , адресований тим, хто її критикує.

Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилось, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. БЫЛИ ХОЛОПАМИ, СТАЛИ РАБАМИ.

Кому саме Пугачова адресувала свої слова, з повідомлення невідомо.

Раніше джерела «Известий» та П’ятого каналу повідомили, що Алла Пугачова, яка у серпні повернулася до Росії, наприкінці вересня знову виїхала з країни. Інші джерела це поки що не підтверджували.


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