Політика

Було б компліментом, та це не ми: Резніков про “слід України” у підриві газогонів

8 Березня 2023 12:16
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північний потік

Міністр оборони Олексій Резніков заперечив причетність українських офіційних структур до підриву газопроводів РФ у Балтійському морі на тлі публікацій у західній пресі про “український слід”.

Про це Резніков сказав у Стокгольмі, куди прибув для участі у засіданні міністрів оборони країни ЄС, повідомляє “Європейська правда“.

“Для мене це доволі дивна історія, вона не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, що проводиться відповідними владними структурами, опише усі деталі. Це було б певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наша діяльність”, – сказав глава Міноборони України.


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