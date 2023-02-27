Політика

Будівельний бізнес Медведчука записаний на пенсіонерку зі Львова – Bihus.info

27 Лютого 2023 21:18
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Медведчук

Колишні українські депутати Віктор Медведчук та Тарас Козак записали свій будівельний бізнес в Україні на 62-річну пенсіонерку зі Львова Ольгу Куць. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

“Бізнесвумен зі Львова з активами на сотні мільйонів, яка навіть про назви компаній, якими володіє, дізналася від нас” – так описують вони цю жінку в публікації.

Журналісти Bihus.info з посиланням на київських девелоперів стверджують, що навесні 2020 року Медведчук став партнером Вадима Столара в будівельному бізнесі з часткою 66%.

Тоді ж ім’я Куць вперше з’явилося серед бенефіціарів кількох київських компаній:

  • ТОВ “Таун Ленд Компані” (замовник будівництва ЖК “Поетика” на вулиці Дегтярівській);
  • ТОВ “Істбуд” (власник 0,8 га на бульварі Міхновського, біля Батьківщини-матері, земля призначена під забудову);
  • ТОВ “Промтек” (орендар 1 га на Борщагівці, земля призначена під забудову);
  • ТОВ “Магеллан Проджект” (власник десятка земельних ділянок в садовому товаристві в Дарницькому районі).

Спочатку її частка становила 66% в кожній з цих компаній, а зараз Куць залишається номінальною власницею 55% у перших трьох. Рештою володіють люди з оточення Столара та Медведчука, стверджується в розслідуванні.

Те, що вона не справжня власниця, жінка підтвердила сама.

“Я працювала в фірмі, де керівництво вів Богдан Козак [брат Тараса Козака]. Він попросив, я дала довіреність. Я там ніякої діяльності не веду, грошей не отримувала”, – розказала вона.


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