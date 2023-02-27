Буданов не вважає, що Китай погодиться на передання зброї Росії

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що не бачить ознак того, що Китай погодиться передати росії озброєння.

Про це він сказав в інтерв’ю «Голосу Америки».

Коментуючи розмови про те, що Китай може постачати зброю для росії, Буданов сказав, що не поділяє таку думку.

«Станом на зараз не думаю, що Китай погодиться на передачу озброєнь росії … Я не бачу жодних ознак, які свідчать про те, що навіть оговорюються такі речі», — заявив він.

На зауваження журналістки, що про це говорять і американські посадовці, Буданов відповів: «Я керівник розвідки і спираюся, вибачте, не на думку, при всій повазі, окремих людей, а лише на факти. Фактів таких я не бачу».