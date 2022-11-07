Британський прем’єр приїде до Києва “незабаром”

Посол України в Лондоні Вадим Пристайко повідомив, що новий прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак відвідає Україну “незабаром”, але не став називати конкретні дати.

Висуваючи свою кандидатуру на пост прем’єр-міністра, Сунак давав обіцянку продовжувати надавати всіляку допомогу Україні та свій перший міжнародний візит після обрання здійснити до Києва. Однак, як пише Guardian, минулого тижня він раптово передумав і вирушив до Єгипту на конференцію з боротьби зі змінами клімату.

“Ми не збираємося обговорювати дати з міркувань безпеки вашого прем’єр-міністра. Але він незабаром приїде до України”, – запевнив Пристайко в інтерв’ю телеканалу Sky News.

У свою чергу, надзвичайний і повноважний посол Великобританії в Києві Мелінда Сіммонс в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна” повідомила, що Сунак сприймає вторгнення Росії в Україну так само серйозно, як його попередники Ліз Трасс і Борис Джонсон.

“Я не думаю, що хтось міг би звинуватити Ріші Сунака в тому, що він не вважає пріоритетом питання вторгнення РФ в Україну або не вважає його важливим. Він має досить важливі внутрішні економічні питання, на які він повинен звертати увагу, і він це робить. Але я не маю відчуття, що він сприймає це вторгнення менш серйозно, ніж Ліз Трасс або Борис Джонсон”, – сказала Сіммонс.

Під час вторгнення Росії в Україну Сунак обіймав посаду канцлера казначейства Великобританії, яке відігравало ключову роль у запровадженні санкцій проти Росії, нагадала Сіммонс.

“Великобританія наклала санкції на більшу кількість фізичних та юридичних осіб, ніж будь-хто інший у світі. Ми ввели санкції проти майже 1200 осіб, близько 120 організацій. Вони, до речі, включають іранських осіб та організації, пов’язані з програмою безпілотників”, – розповіла вона.

“Я не коментуватиму терміни візиту прем’єр-міністра [в Україну] з міркувань безпеки. Але я думаю, що він захоче і буде готовий приїхати, як тільки зможе це зробити”, – сказала Сіммонс.