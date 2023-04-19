Політика

Британські розвідники назвали основні методи й цілі російської ІПСО

19 Квітня 2023 10:08
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війна, іпсо

Інформаційні операції є ключовим елементом стратегії російської влади у війні проти України. Однією з цілей є скорочення міжнародної підтримки Києва.

Про це ідеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що Кремль використовує безліч каналів для поширення дезінформації – навмисне створення та розповсюдження хибних чи сфабрикованих даних.

“Одним із компонентів російської дезінформації є “відмивання наративів”, коли Росія просуває інформацію від проксі-серверів або неперевірених джерел у соціальних мережах, яка потім проникає в більш мейнстрімні або державні ЗМІ”, – йдеться у повідомленні міноборони Великої Британії.

Головною метою таких дій є приховати джерело інформації, щоб російській державі було легше відокремитися від повідомлення. Потім вона просуває дезінформаційні фрагменти повідомлення, маскуючи при цьому свої корисливі інтереси.

“Російські державні суб’єкти представляють маніпульовані наративи як організовано, так і кон’юнктурно. Їхні поточні пріоритети майже напевно включають дискредитацію українського уряду та зменшення міжнародної підтримки України”, – зазначили у розвідці.


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