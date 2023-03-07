Політика

Британська розвідка вважає що ЗСУ стабілізували північну лінію оборони Бахмута

7 Березня 2023 08:53
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війна, бахмут

Українським військовим вдалося стабілізувати периметр оборони у Бахмуті, проте постачання міста ускладнилося через підрив росіянами ключового мосту.

Про це пише міноборони Британії.

Британська розвідка вважає, що українська оборона Бахмута продовжує виснажувати сили обох сторін. При цьому аналітики звертають увагу, що минулими вихідними українські сили, ймовірно, стабілізували периметр оборони після попереднього просування Росії на півночі міста.

При цьому, орієнтовно 2 березня росіяни зруйнували міст, яким пролягала єдина асфальтована дорога до Бахмута, яка все ще перебувала під контролем України. Через це британці припустили, що багнюка, ймовірно, заважає українцям поповнювати запаси, оскільки вони все частіше вимушені пересуватися ґрунтовими дорогами.

Водночас розвідка Британії зазначає, що публічні розбіжності між ПВК “Вагнера” та міністерством оборони Росії щодо розподілу боєприпасів підкреслюють труднощі у підтримці високого рівня особового складу та боєприпасів, необхідних для просування РФ з їх поточною тактикою.


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