Політика

Британська розвідка пояснила, чому звернення Путіна не досягло бажаного ефекту

22 Лютого 2023 08:57
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війна, путін

У посланні федеральним зборам РФ Володимир Путін не запропонував практичних кроків, які допомогли б Росії вийти із глухого кута.

Про це пише міноборони Британії.

Британська розвідка звертає увагу, що 21 лютого президент РФ Володимир Путін виступив із першою великою промовою про стан справ у РФ з 2021 року. Він чітко заявив, що має намір продовжувати війну в Україні. Також російський диктатор охарактеризував західні еліти як такі, що “стали символом тотальної безпринципної брехні” та заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні озброєння.

Путін продовжував войовничий тон, якого він дотримувався у промовах протягом останніх шести місяців, але не запропонував жодних практичних кроків, які б допомогли РФ вийти із глухого кута, в якому вона опинилася на полі бою в Україні.

“Путін продовжує подавати суперечливий наратив про екзистенціальну боротьбу, водночас наполягаючи, що в Росії все гаразд і йде за планом. Це робить обидва повідомлення неефективними”, – дійшли висновку в розвідці Британії.


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