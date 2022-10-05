Британська розвідка повідомила про значні успіхи в наступі українських бійців на двох напрямках

Україна продовжує прогресувати в наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному напрямках. На північному сході, у Харківській області, Україна зайняла значну частину території на схід від річки Оскіл.

Про це повідомило Міністерство оборони з посиланням на дані власної розвідки.

Там зазначають, що українські військовослужбовці просунулися за річку до 20 кілометрів у смугу оборони росії до вузла постачання міста Сватове.

Україна продовжує досягати успіхів у наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах.

Цілком імовірно, що зараз Україна може завдати удару по ключовій дорозі Сватове — Кремінна більшістю своїх артилерійських систем, що ще дужче ускладнить здатність росії поповнювати постачання своїх підрозділів на сході.

У політичному плані російські лідери, швидше за все, будуть стурбовані тим, що провідні українські підрозділи зараз наближаються до кордонів Луганської області, яку росія «офіційно» анексувала.