РФ перекинула в Білорусь винищувачі, здатні нести “Кинджали”

Росія вперше перекинула до Білорусі гіперзвукові балістичні ракети “Кинджал”, які здатні нести літаки МіГ-31K.

Про це повідомляє міноборони Британії.

Британська розвідка звертає увагу, що наявні у неї зображення доводять, що два російські літаки-перехоплювачі МіГ-31К майже напевно були розташовані на білоруському аеродромі Мачулищі 17 жовтня, поруч з великим ангаром у захисній споруді. Ймовірно, сховище призначено для гіперзвукової балістичної ракети “Кинджал” (AS-24 KILLJOY) – великогабаритного боєприпасу, для перенесення якого пристосований МіГ-31К.

Росія розміщує “Кинджали” з 2018 року, але раніше їх не розгортали в Білорусі. Росія час від часу використовувала ці ракети під час повномасштабної війни в Україні, але їхні запаси, ймовірно, дуже обмежені. Це означає, що росіяни продовжують використовувати свої передові боєприпаси великої дальності проти цілей обмеженого оперативного значення.

“Базування ракет “Кинджал” з радіусом дії понад 2 тис. км у Білорусі дає Росії невелику додаткову перевагу з точки зору вражання додаткових цілей в Україні. Ймовірно, РФ здійснила розгортання цих ракет головним чином для того, щоб надіслати сигнал Заходу та зобразити Білорусь як дедалі більшого співучасника війни”, – дійшли висновку в Розвідці Британії.