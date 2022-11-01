Політика

РФ перекинула в Білорусь винищувачі, здатні нести “Кинджали”

1 Листопада 2022 08:53
38
війна, білорусь

Росія вперше перекинула до Білорусі гіперзвукові балістичні ракети “Кинджал”, які здатні нести літаки МіГ-31K.

Про це повідомляє міноборони Британії.

Британська розвідка звертає увагу, що наявні у неї зображення доводять, що два російські літаки-перехоплювачі МіГ-31К майже напевно були розташовані на білоруському аеродромі Мачулищі 17 жовтня, поруч з великим ангаром у захисній споруді. Ймовірно, сховище призначено для гіперзвукової балістичної ракети “Кинджал” (AS-24 KILLJOY) – великогабаритного боєприпасу, для перенесення якого пристосований МіГ-31К.

Росія розміщує “Кинджали” з 2018 року, але раніше їх не розгортали в Білорусі. Росія час від часу використовувала ці ракети під час повномасштабної війни в Україні, але їхні запаси, ймовірно, дуже обмежені. Це означає, що росіяни продовжують використовувати свої передові боєприпаси великої дальності проти цілей обмеженого оперативного значення.

“Базування ракет “Кинджал” з радіусом дії понад 2 тис. км у Білорусі дає Росії невелику додаткову перевагу з точки зору вражання додаткових цілей в Україні. Ймовірно, РФ здійснила розгортання цих ракет головним чином для того, щоб надіслати сигнал Заходу та зобразити Білорусь як дедалі більшого співучасника війни”, – дійшли висновку в Розвідці Британії.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
1 Листопада 2022 10:47
86

Штати передадуть Україні 8 систем ППО NASAMS, 2 з них надійдуть найближчим часом

1 Листопада 2022 09:53
27

У північних та центральних регіонах України вимикатимуть світло
1 Листопада 2022 09:44
51

Вітренко йде з “Нафтогазу”, – ЗМІ
1 Листопада 2022 09:22
34

Літак, 4 гелікоптери і купа крилатих ракет: Генштаб назвав втрати РФ
1 Листопада 2022 08:53
38

РФ перекинула в Білорусь винищувачі, здатні нести “Кинджали”

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Цивилизация: проверка на вшивость 

Александр КИРШ

Китай теряет редчайшую возможность очень существенно увеличить свою территорию

Віталій ПОРТНИКОВ

Мощи князя Потемкина

Александр КИРШ

Исторический феномен: нашествие на коленях

Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ

Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття

усі думки