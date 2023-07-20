Політика

Британія розширила санкції проти терористів групи Вагнера

20 Липня 2023 17:48
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санкції, вагнер

Велика Британія розширила список санкцій, введених щодо російського терористичного угруповання Вагнера та її членів, і додала до нього 13 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із злочинами в Малі, Центральноафриканській Республіці та Судані. Повідомлення про це опубліковано урядом Великої Британії.

Раніше Велика Британія вже запровадила санкції проти угруповання Вагнера, її ватажка Євгена Пригожина та кількох його підручних за їхню участь у незаконному вторгненні Росії в Україну.

Сьогодні список доповнений іменами, серед інших, Івана Маслова (ватажок загонів Вагнера в Малі, США ввели проти нього санкції 26 травня), Віталія Перфільєва та Костянтина Пікалова (главари загонів Вагнера у Центральноафриканській Республіці) . Уряд Великобританії вважає, що вони “навмисно обирали як жертви громадянське населення”.

Ще п’ять юридичних та фізичних осіб (компанія M-Invest, її гірничодобувні дочірні фірми Menroe Gold та Al-Solag Mining, а також їх керівники Олександр Мандель та Михайло Потєпкін) включені до санкційних списків за “створення загрози миру та стабільності в Судані”, в тому числі за постачання зброї та військової техніки та участь у пропагандистських дезінформаційних кампаніях.

Як заявив міністр розвитку та Африки уряду Британії Ендрю Мітчелл, “група Вагнера робить звірства в Україні, а також безкарно діє в таких країнах, як Малі, Центральноафриканська Республіка та Судан. Де б Вагнер не з’являвся, він надає катастрофічний вплив на стан суспільства, посилює існуючі конфлікти і завдає шкоди репутації країн, що його приймають.


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