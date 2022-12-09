Політика

Болгарія вперше направить військову допомогу Україні, — Reuters

9 Грудня 2022 15:50
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допомога, Болгарія

Болгарія вперше надішле військову допомогу Україні. У п’ятницю, 9 грудня, болгарський парламент затвердив список озброєнь.

Про це повідомляє Reuters.

Список зброї засекречений, але урядовці заявили, що Софія відправить здебільшого легке озброєння та боєприпаси.

Виконувач обов’язків міністра оборони країни Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не може дозволити собі відправити свої зенітно-ракетні комплекси російського виробництва або винищувачі МіГ-19 та Су-25, які потрібні Києву.

“Мій підхід був консервативним, тому що мені потрібно забезпечити обороноздатність Болгарії. Допомога повністю відповідає пріоритетам України, але ми не надсилаємо ні системи С-300, ні літаки МІГ-29 чи Су-25”, – сказав Стоянов.

Видання зазначає, що хоча Болгарія не відправляла зброю Україні, її виробники зброї досягли різкого збільшення експорту. Наприклад, у серпні Софія схвалила угоди щодо експорту зброї на 540 млн доларів. Більшість із них призначалася для Польщі – одного з ключових вузлів для відправки зброї в Україну.


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