Блінкен: Кожен член ООН повинен сказати Росії – досить

Держсекретар США Ентоні Блінкен у виступі на Раді безпеки ООН закликав усі країни сказати Росії, щоб вона припинила шантажувати світ загрозою голоду.

“Кожен член Організації Об’єднаних Націй повинен сказати Москві – “досить””, – сказав Блінкен у вступній промові на засіданні Ради безпеки, яке присвячене викликаним війною Росії проти України загрозам глобальній продовольчій безпеці.

“Досить використовувати Чорне море для шантажу. Досить використати найвразливіші народи світу як важіль тиску. Досить цієї невиправданої безсовісної війни”, – заявив Блінкен.

Держсекретар США оголосив, що вже майже 90 країн підтримали складене США комюніке, в якому вони зобов’язуються “вжити заходів, щоб покласти край використанню продовольства як зброю війни та голоду населення як тактику ведення війни”.