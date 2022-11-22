Політика

Блінкен анонсував нові заходи підтримки України на зустрічі міністрів НАТО

22 Листопада 2022 21:05
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нато

Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Бухаресті наприкінці листопада обговорять подальшу підтримку України.

Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен після телефонної розмови з генсеком Альянсу.

“Сьогодні мав гарну телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО, на якій ми вживатимемо заходів щодо спільних пріоритетів, як-от підтримка України, стримування та оборона, стійкість, а також приєднання Фінляндії та Швеції”, – зазначив Блінкен у своєму Twitter.

Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Бухаресті 29-30 листопада 2022 року.


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