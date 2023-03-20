Політика

Білий дім: Росія з Китаєм підривають світовий порядок

20 Березня 2023 09:07
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китай, сша

У Білому домі заявили, що Росія та Китай підривають міжнародний порядок, встановлений після Другої світової війни.

Про це в інтерв’ю сказав координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі телеканалу Fox News.

“Обидві країни підривають міжнародний порядок, заснований на правилах, який Сполучені Штати і багато наших союзників та партнерів вибудовували після закінчення Другої світової війни. Вони хотіли б переписати правила гри в усьому світі”, – наголосив він.

Китай та Росія посилюють співпрацю і відносини останнім часом, каже Кірбі. У США стежитимуть за перебігом подій у Москві під час зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна та президента РФ Путіна.

Речник Білого дому також прокоментував китайський “мирний план”, зазначивши, що у Штатах піддають сумнівам наміри Китаю щодо цієї війни.

“Ми вже казали раніше й повторимо це сьогодні, що коли в результаті цієї зустрічі пролунає якийсь заклик до припинення вогню, то це буде просто неприйнятно, це лише узаконить російські завоювання на цей момент”, – зауважив він.

Кірбі сподівається, що Цзіньпін триматиме відкритими “лінії зв’язку” з президентом Джо Байденом, а також намагатиметься з’ясувати українську позицію шляхом переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

“Ми вважаємо, що китайці повинні почути українську точку зору”, – додав він.


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