Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Зеленським під час саміту НАТО

Президент США Джо Байден зустрінеться зі своїм колегою Володимиром Зеленським під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це журналістам заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє AFP.

Як зазначив посадовець, лідери держав проведуть зустріч у середу, 12 липня.

За словами Саллівана, НАТО визначить шлях реформ для України, щоб вона могла з часом приєднатися до Північноатлантичного Альянсу, але без якогось “графіку”.

“Шлях реформ для України буде розроблений, але я не можу встановити графік”, – уточнив він.