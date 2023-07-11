Політика

Білий дім підтвердив зустріч Байдена із Зеленським під час саміту НАТО

11 Липня 2023 09:36
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зеленський, байден, нато

Президент США Джо Байден зустрінеться зі своїм колегою Володимиром Зеленським під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це журналістам заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє AFP.

Як зазначив посадовець, лідери держав проведуть зустріч у середу, 12 липня.

За словами Саллівана, НАТО визначить шлях реформ для України, щоб вона могла з часом приєднатися до Північноатлантичного Альянсу, але без якогось “графіку”.

“Шлях реформ для України буде розроблений, але я не можу встановити графік”, – уточнив він.


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