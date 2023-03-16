Білий дім назвав інцидент над Чорним морем проявом свідомої агресії з боку РФ

Сполучені Штати не можуть стверджувати, чи прагнув російський пілот під час інциденту над Чорним морем здійснити зіткнення з американським безпілотником MQ-9, однак вважають дії російських Су-27 агресивними й свідомими.

Таку позицію висловив у четвер під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Те, що ми реально знаємо і що є чітким доказом, що це було навмисне переслідування (американського дрона в міжнародному просторі), це був навмисний скид палива у спробах у певний момент зірвати політ MQ-9», – зауважив представник адміністрації Байдена.

Він також підкреслив, що це був «свідомо агресивний, надзвичайно агресивний проліт» російських літаків.