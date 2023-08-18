Політика

Більшість німців проти надання Україні далекобійних ракет Taurus (опитування)

18 Серпня 2023 19:55
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зброя, німеччина

Як свідчать результати соціологічного опитування, проведеного для телеканалу ARD, більшість населення Німеччини не підтримує надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Про це інформує DW.

52 відсотки респондентів вважають поганою ідеєю надання Збройним силам України німецької зброї дальнього радіусу дії. 36 відсотків підтримують цей крок, а 12 відсотків не визначилися з позицією.

На сході Німеччини проти виступають аж 70 відсотків опитаних, тоді як на заході 47 відсотків проти, а 40 відсотків – за.

У партійному розрізі найбільші противники – виборці правопопулістської “Альтернативи для Німеччини” (76 відсотків), а найбільші прихильники – виборці “Зелених” (68 відсотків).


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