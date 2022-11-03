Білорусь передала Росії щонайменше 100 танків і БМП за останні тижні, – британська розвідка

Білорусь передала Росії зі своїх складів щонайменше 100 танків і бойових машин піхоти (БМП) впродовж останніх тижнів.

Про це йдеться у короткому зведенні британської розвідки.

Як вважає британська розвідка, російські солдати, які служать в Україні, ймовірно, розчаровані тим, що змушені використовувати старі БМП, які вони описують як «алюмінієві банки».

У середині жовтня під час наступу українських військ втрати російської бронетехніки зросли до понад 40 одиниць техніки на день, що приблизно еквівалентно кількості техніки всього батальйону.

«Останніми тижнями росія, ймовірно, вдалася до придбання щонайменше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти із запасів білорусі», – йдеться у звіті.

Британська розвідка зазначає, що бронетанкові підрозділи та артилерія займають центральне місце у російському способі ведення війни. Війська в Україні нині мають проблеми через труднощі з пошуком як артилерійських боєприпасів, так і достатньої справної бронетехніки на заміну, йдеться у зведенні.