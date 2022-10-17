Білорусь оголосила про своє право на превентивний удар по Україні

У Міноборони Білорусі залишають за собою право вжити превентивних заходів стратегічного стримування для недопущення нападу.

Начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко заявив, що “ми чітко бачимо наміри НАТО, спрямовані на подальше розширення конфлікту в Україні шляхом збільшення поставок озброєння та техніки, здатних перетворити конфлікт на глобальний”.

У Міноборони Білорусі звинувачують Україну в підтримці білоруської опозиції, яка має на меті повалення влади в Білорусі. Також там звинувачують Польщу та країни Балтії у нарощуванні військової інфраструктури.

“Республіка Білорусь відстоюватиме свої національні інтереси за допомогою застосування всіх засобів, у тому числі, військової сили та залишає за собою право вжитти комплекс превентивних заходів стратегічного стримування з метою недопущення нападу або нейтралізації внутрішнього збройного конфлікту”, – заявив він.