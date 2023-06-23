Політика

Безпека, судова реформа і ЄС: Зеленський провів засідання РНБО

23 Червня 2023 15:43
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рнбо

У п’ятницю, 23 червня, відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони України, його проведення було ініційоване президентом Володимиром Зеленським. Ключовими питаннями засідання стала проблема доступності укриттів та заходи щодо боротьби з корупцією в судові системі.

Про підсумки засідання повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Засідання РНБО. Увага до трьох великих тем. Перша – безпека людей. Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан”, – розповів глава держави.

Також увагу приділили судовій реформі та європейській інтеграції України.

“Друга – суди. Продовжуємо судову реформу в тісній співпраці з ЄС. Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій. Третя – наше майбутнє в ЄС. Прискорюємо роботу над виконанням європейських рекомендацій”, – зазначив глава держави.

У ході засідання виступали з доповідями голова СБУ Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Камишин був призначений відповідальним за інспекцію укриттів у Києві, а Клименку доручили провести ревізію по всій Україні.Так, на засіданні члени РНБО заслухали звіти щодо ревізії захисних споруд від повітряних атак.


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Безпека, судова реформа і ЄС: Зеленський провів засідання РНБО
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