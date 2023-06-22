Байден зустрівся з прем’єром Індії Моді: говорили про мир в Україні

22 червня у США прибув прем’єр Індії Нарендру Моді – під час зустрічі з президентом США Джо Байденом зокрема йшлося про мир в Україні та позбавлення залежності Нью-Делі від РФ.

Про це пише “Голос Америки“.

На церемонії привітання Байден сказав, що виклики світу вимагають від Індії та США спільної роботи.

“Виклики та можливості, які постали перед світом у цьому столітті вимагають, щоб Індія та Сполучені Штати працювали і вели вперед разом. Так і є”, – заявив Байден під час церемонії.

США прагнуть заручитись підтримкою Індії на тлі зростання напруги у відносинах з Китаєм. Також США намагаються залучити Індію до підтримки України у війні проти Росії.

“Ми будемо активно залучати Індію до питань, пов’язаних з Росією та Україною”, – повідомили у четвер в уряді США.

Індія, за інформацією адміністрації, активно займається диверсифікацією закупівель зброї з метою зменшення залежності від Росії.

Цьому сприяють не лише США, але і Франція, Велика Британія, Ізраїль та інші країни, підтримуючи зусилля щодо забезпечення обороноздатності Індії в цілому, заявив посадовець.

“Потужна взаємодія між прем’єр-міністром Моді та президентом України Зеленським говорить про те, що Індія готова відіграти відповідну роль, коли прийде час для дипломатії”, – йдеться у повідомленні адміністрації.

Наразі Індія позиціонує себе як країна, готова працювати заради миру в Україні.