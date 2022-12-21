Байден про візит Зеленського до Вашингтона: Багато що потрібно обговорити

Президент США Джо Байден побажав президенту України Володимиру Зеленському, який у середу прибуде до Вашингтона, гарного польоту та зазначив, що їм багато що потрібно обговорити.

“Сподіваюся, у вас гарний політ, Володимире. Я дуже радий побачити вас тут. Багато що потрібно обговорити”, – написав Байден у твіттері, коментуючи твіт Зеленського про візит до Вашингтона.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у середу відвідає США та проведе переговори з американським лідером Джо Байденом.

Зеленський повідомив, що вирушив до США для зміцнення стійкості та обороноздатності України.

“Зокрема, з Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей”, – написав він у твіттері.

Байден зустрінеться із Зеленським у Білому домі в середу, 21 грудня, о 21:00 за київським часом. Відповідну інформацію оприлюднено в публічному розпорядку дня президента США.

О 23:30, як очікується, Байден та Зеленський проведуть спільну пресконференцію.