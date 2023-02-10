Політика

Байден планує відвідати Польщу перед роковинами вторгнення рф в Україну

10 Лютого 2023 21:55
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байден, польща

Президент США Джо Байден планує відвідати Польщу 20-22 лютого, щоб відзначити рік з дня повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Як повідомляє Hromadske, про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі.

Передбачається, що Байден зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою та іншими лідерами з регіону.

Американський президент також має виступити із промовою напередодні 24 лютого. Кірбі зазначив, що Байден надішле сигнал про продовження підтримки України Сполученими Штатами.

CNN відзначає, що помічники Байдена кілька тижнів планували, як слід відзначати роковини вторгнення, включно з потенційною великою промовою. Вони хочуть підкреслити стійкість українського народу й наголосити на важливості єдності.

Раніше американські ЗМІ писали, що президент США розглядає можливість поїздки до Європи в лютому, аби привернути увагу союзників до стійкості України в «річну віху» війни з рф. В адміністрації Байдена також обговорюють оголошення ще одного великого пакета військової допомоги для України, приуроченого до 24 лютого.


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