Байден має намір змінити керівника свого апарату – WP

Президент Сполучених Штатів Байден призначить Джеффа Зінтса своїм наступним керівником апарату адміністрації.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

Видання нагадує, що Зінтс був координатором Білого дому по боротьбі з COVID-19. Він замінить Рона Клейна, який, як очікується, піде у відставку найближчими тижнями.

WP пише, що в останні тижні Клейн доручав Зінтсу різні проєкти, що було нібито підготовкою до ротації кадрів у адміністрації.

Зінтс займе головну посаду в той час, коли Байден вступає в новий і складний період свого президентства: республіканці вже розпочали серію розслідувань щодо діяльності адміністрації та бізнесу сина президента.

Генеральний прокурор Меррік Гарланд призначив спеціального радника для розслідування поводження з секретними документами, знайденими в особистому кабінеті Байдена та його будинку у Вілмінгтоні (штат Делавер). Тим часом Байден готується до старту нової кампанії з переобрання президентом.

Цього разу Зінтс приходить на посаду з абсолютно іншим “багажем”, ніж у Клейна: його перша державна робота була за часів адміністрації Обами, і більшу частину своєї кар’єри він провів у приватному секторі, працював лише у виконавчій владі.

Однак колеги хвалили Зінтса як досвідченого менеджера, який виявляє “глибоку лояльність” до працівників, якими керує.