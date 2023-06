Австралія надає Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Австралії надасть Україні новий пакет допомоги на 110 мільйонів австралійських доларів (73,5 мільйона доларів).

Про це повідомив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, пише Reuters.

Цей пакет військової допомоги включатиме 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок і 14 причепів.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Австралійському уряду і зазначив, що українські військові відчувають цю підтримку попри відстань у 15 тис. км.

I am grateful to Australia for the Anzac spirit and for standing strong with Ukraine. Thanks a lot to @RichardMarlesMP for the new package of military aid, which includes APCs, military vehicles and ammunition. Ukrainian soldiers can really feel the Aussie mateship despite the…