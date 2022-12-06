Атаки з боку Білорусі зараз не буде, – Буданов

На території Білорусі наразі накопичено виключно оборонну зброю.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

“Атаки України з боку Білорусі не буде зараз. Вони абсолютно не хочуть цього робити. Усе, що коїться у нас у медіапросторі, повʼязане з тематикою Білорусі, це відлуння саме російської спеціальної інформаційної операції. Головна мета цієї операції посіяти паніку серед суспільства та відтягнути наші сили і засоби від реальних бойових дій на передовій там де йдуть справді бойові дії. Йде наш наступ. Це єдина мета, чого намагаються досягти”, – пояснив він.

За словами очільника ГУР МО, на території Білорусі наразі накопичена “виключно оборонна зброя, яку в принципі не можна використати у наступі”.