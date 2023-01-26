Політика

Армія РФ сьогодні є слабшою, ніж 11 місяців тому, але досі небезпечна, – Білий дім

26 Січня 2023 08:56
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війна

Росія суттєво ослабла за 11 місяців війни, втративши величезну кількість людей та озброєнь, однак досі залишається небезпечною, тож підтримка України не повинна зменшитись.

Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Жодних сумнівів, що російська армія сьогодні є слабшою, ніж 11 місяців тому”, – сказав представник Білого дому.

Він нагадав, що росіяни втратили величезну кількість людей та ресурсів, у тому числі тисячі ракет і безпілотників, які вони запускали на українську територію.

Проте, за словами Кірбі, російські війська разом зі своїм озброєнням, хоч і застарілим, зберігають здатність завдавати небезпечних ударів, від яких щодня гине багато українців.

“Через це ми так зосереджені на тому, аби Україна надалі могла захищатися та мати змогу давати відсіч і досягати успіху на полі бою”, – підкреслив представник Білого дому. Він також зазначив, що Сполучені Штати зберігають велику військову присутність у країнах Європи, щоб захистити європейську модель безпеки, якщо Росія вирішить піти далі.

“Безсумнівно, середовище безпеки в Європі змінилося через те, що зробив Путін. Тож Сполучені Штати пішли на те, щоб чітко показати нашим союзникам по НАТО, особливо на східному фланзі, наскільки серйозно ми ставимося до своїх зобов’язань за статтею 5 (Статуту НАТО). І Путін повинен це розуміти”, – підсумував Кірбі.


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