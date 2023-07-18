Політика

Арешт Путіна на саміті БРІКС означатиме оголошення війни Росії – президент ПАР

18 Липня 2023 19:17
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путін, африка

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса заявив, що арешт російського диктатора Володимира Путіна, якщо він поїде до ПАР на саміт БРІКС у серпні, стане оголошенням війни Росії.

Про це він сказав у Високому суді міста Гаутенг, повідомляє місцеве ЗМІ News24.

“Це було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну Росії шляхом арешту президента Путіна”, — заявив Рамафоса суду.

Повідомляється, що Рамафоса не хотів, аби громадськість дізналась про цю заяву, щоб зберегти конфіденційність у комунікації з Міжнародним кримінальним судом. Із цим твердженням не погодився Високий суд.

За його словами, було б “несумісно з конституцією” ризикувати вступом у війну з РФ.

Рамафоса аргументував, що за конституцією має захищати національний суверенітет, мир і безпеку держави, а також захищати та реалізовувати права її громадян.


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