Арешт Путіна на саміті БРІКС означатиме оголошення війни Росії – президент ПАР

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса заявив, що арешт російського диктатора Володимира Путіна, якщо він поїде до ПАР на саміт БРІКС у серпні, стане оголошенням війни Росії.
Про це він сказав у Високому суді міста Гаутенг, повідомляє місцеве ЗМІ News24.
“Це було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну Росії шляхом арешту президента Путіна”, — заявив Рамафоса суду.
Повідомляється, що Рамафоса не хотів, аби громадськість дізналась про цю заяву, щоб зберегти конфіденційність у комунікації з Міжнародним кримінальним судом. Із цим твердженням не погодився Високий суд.
За його словами, було б “несумісно з конституцією” ризикувати вступом у війну з РФ.
Рамафоса аргументував, що за конституцією має захищати національний суверенітет, мир і безпеку держави, а також захищати та реалізовувати права її громадян.