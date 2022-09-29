Політика

Анексія українських територій не може бути визнана, – генсек ООН

29 Вересня 2022 20:00
31
окупація, оон

Плани Росії щодо анексії тимчасово окупованих українських територій порушують статут ООН і не можуть бути визнані міжнародною спільнотою.

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш під час брифінгу.

Він нагадав, що, згідно з рішенням Генасамблеї ООН, територія будь-якої держави не має бути об’єктом зазіхань з боку іншої держави внаслідок застосування сили чи загрози силою.

“Росія – один з п’яти постійних членів Ради безпеки – несе особливу відповідальність за дотримання статуту. Будь-яке рішення про продовження анексії української території не матиме юридичної сили і заслуговує на засудження”, – підкреслив Гутерреш.

За його словами, такі дії Кремля прямо суперечать цілям та принципам ООН і вони є небезпечною ескалацією у війні Росії проти України.

“Анексії немає місця в сучасному світі, і вона не може бути визнана. Позиція ООН повністю віддана суверенітету, єдності, незалежності України”, – зазначив генсек ООН.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Держите его семеро
Арсен АВАКОВ

Впереди непростая зима
Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
усі думки
ТОП-новини
29 Вересня 2022 19:00
48

ЗСУ відбили атаки і завдали ворогу втрат на Херсонщині, Запоріжжі й Луганщині, – Генштаб
29 Вересня 2022 20:00
31

Анексія українських територій не може бути визнана, – генсек ООН
29 Вересня 2022 18:52
59

Рашисти вдарили по зупинці громадського транспорту в центрі Миколаєва, є жертви
29 Вересня 2022 18:30
72

ЗСУ збили на Миколаївщині два російських Су-25
29 Вересня 2022 16:45
69

Поліція показала катівню-в’язницю в деокупованому Вовчанську
Останні новини
усі новини