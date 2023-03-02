Політика

Aliexpress заблокував продаж дронів для клієнтів із Росії, – росЗМІ

2 Березня 2023 17:17
22
читать на русском →
росія, китай

Aliexpress заблокував продаж дронів DJI та Autel для клієнтів з Росії.

Про це повідомляє російське видання Mash.

З нинішнього дня на торговому майданчику росіяни більше не зможуть купити коптери від компаній DJI та Autel. А вже куплені стануть обмежені у функціоналі.

Як повідомляє росЗМІ, формально товарні картки на Алі залишилися, проте після переходу в магазин видає помилку та напис: “Такої сторінки немає”. Крім цього, фірма DJI видалила програми для керування дронами з російського AppStore.

На всі скарги DJI відповідає: “просимо вибачення, але ми не надаємо свої послуги росіянам, а також не надаємо послуги з якоїсь військової діяльності, тому спасибі за розуміння”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Березня 2023 16:33
68

Білоруські партизани показали, як їхні дрони літали впритул до літака РФ на «Мачулищах»
2 Березня 2023 17:57
16

Мера Полтави засудили засудили до 5 років в’язниці умовно
2 Березня 2023 15:59
61

Масовані ракетні атаки Росії можуть залишитись у минулому – Гуменюк
2 Березня 2023 14:10
115

Ще три громади у Харківській області оголосили про евакуацію
2 Березня 2023 13:16
50

Під Ізюмом загинуло четверо людей – підірвалися на міні
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
Віталій ПОРТНИКОВ

Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна
Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
усі думки