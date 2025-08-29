Politico: Єврокомісія розробляє схему передання €200 млрд російських активів Україні

Європейська комісія готує план передання Україні близько 200 мільярдів євро заморожених російських активів для відбудови країни після війни. Politico пише, що Брюссель розглядає варіанти створення спеціального фонду, аби обійти вето окремих держав-членів ЄС.

Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських посадовців.

Єврокомісія розглядає варіант створення спеціального фонду для використання заморожених російських активів на відбудову України. За даними Politico, Брюссель вивчає готовність урядів перевести кошти у ризиковіші інвестиції, які могли б принести більший прибуток Києву та посилити тиск на РФ.

“Ми просуваємо роботу над замороженими російськими активами, щоб сприяти обороні та відбудові України”, — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Прихильники ініціативи розглядають її як крок до можливого захоплення активів і передання їх Україні як покарання за відмову Москви компенсувати збитки.

Politico зазначає, що такий варіант не передбачає негайної конфіскації активів, проти якої виступає низка країн ЄС. Ключовим етапом стане зустріч міністрів закордонних справ 30 серпня у Копенгагені, де планують обговорити подальше використання доходів від активів РФ.

Юристи Єврокомісії розглядають можливість переведення коштів у “спеціальний цільовий фонд”, до якого зможуть долучитися країни G7. Такий підхід дозволить уникнути блокування з боку окремих держав-членів, зокрема Угорщини, яка може накласти вето на продовження санкцій.