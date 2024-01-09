Політика

Politico: Угорщина висунула нову вимогу для зняття вето на 50 млрд

9 Січня 2024 12:14
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Угорщина

Угорський уряд на чолі з прем’єром Віктором Орбаном висунув нову вимогу для розблокування 50 млрд євро для України. За словами трьох неназваних європейських дипломатів, з якими поговорили журналісти Politico, Будапешт може зняти своє вето за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

На думку співрозмовників видання, якби Європейська рада затвердила голосування за виділення коштів на щорічній основі, це дало б Угорщині можливість блокувати фінансування України щороку або отримати поступки від Брюсселя за відмову від вето.

Politico зазначає, що таку ідею Будапешт сформулював під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС і спрямував відповідний документ до Ради ЄС, де наразі головує Бельгія.

За словами дипломата, знайомого з ходом переговорів, згідно з угорською пропозицією ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярда євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 мільярдів євро.

Деякі європейські дипломати скептично налаштовані до пропозиції Угорщини. 

“Семирічний бюджет ЄС – це багаторічна структура, ми не можемо погоджувати це з року в рік”, – сказав один із дипломатів.


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