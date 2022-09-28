Politico: США непросто передбачити можливий удар Росії тактичною ядерною зброєю

Politico публікує розслідування про те, як спецслужби США намагаються відстежити підготовку Росії до можливого завдання ядерного удару по території України. Поінформовані джерела, з якими поговорили журналісти американського видання, розповіли, що зробити це буде непросто, але західні країни все ж мають певні способи, які допоможуть виявити перші ознаки підготовки до ядерної війни.

У своїй публікації Politico посилається на інтерв’ю п’ятьох колишніх та нинішніх американських чиновників. Вони кажуть, що зараз США активізують розвідку, намагаючись зрозуміти, які саме дії російських військових – чи повідомлення, якими обмінюються, можуть свідчити про рішення Путіна здійснити ядерний удар. І побоюються, що таке попередження може прийти до Вашингтона надто пізно.

У зв’язку з цим автори нагадують про останні заяви президента Росії та заступника секретаря Ради безпеки Дмитра Медведєва, в яких натякали на можливість використання всіх можливих засобів для захисту “територіальної цілісності”. Вони посилаються на експертів, які переконані, що Москва може піти саме на використання ядерних зарядів щодо малої потужності.

Головні труднощі при спробі передбачити використання тактичного (але не стратегічного) ядерного заряду – у тому, що подібні боєголовки здатні нести більшість російських літаків та звичайних ракет. “Це означає, що якщо Путін або його командири не захочуть, щоб світ знав про їхні наміри заздалегідь, США можуть так і не зрозуміти, у який момент Росія змінила звичайний заряд на атомні бомби”, – йдеться у публікації.

Щоб відстежити можливі ознаки підготовки до ядерної війни, американські спецслужби вивчають усі доступні відомості – від комерційно доступних знімків до даних, отриманих за допомогою розвідувальних літаків або в інтернеті.

Особливу увагу США приділяють Калінінграду – російському анклаву, де Росія встановила надзвукові ракети та системи, які можна використовувати як для звичайного, так і для ядерного удару. Politico пише, що в останній тиждень над містом кружляють відразу кілька американських розвід літаків Boeing RC-135.

“Американські військові командири та експерти розвідки сподіваються, що першою ознакою наміру Росії використовувати ядерну зброю в Україні буде не ядерний гриб”, – йдеться у публікації.

За словами одного з джерел, Росія має 23 види озброєнь, здатних нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, і багато з них уже використовуються в Україні, наприклад, ракети “Іскандер”.

Проте західні спецслужби можуть зрозуміти, що йдеться саме про намір використати зброю масово-ураження, на основі не надто явних ознак. Наприклад, коли на поле бою відправляють певні частини, або ж відводять усі з’єднання, крім тих, що здатні брати участь у ядерній атаці. “Ми можемо подумати – ага, зазвичай вони діють трохи не так. Цю частину вони відправляють у бій, а решту відводять. Так вони зазвичай не роблять. Це дивно”, – описує співрозмовник видання один із можливих сценаріїв.

Інші джерела Politico переконані, що “ядерна підготовка” російського керівництва навпаки може бути навмисно відкритою – щоб західні країни зрозуміли, до чого все йде, і пішли на поступки.