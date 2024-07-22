Politico: Байден знявся з виборів після зустрічі з двома найближчими радниками

З 18 липня Джо Байден, який здав позитивний тест на коронавірус, перебував у своєму заміському будинку в Рехобот-Біч у штаті Делавер. Разом із ним була його дружина Джилл Байден і двоє помічників – заступник глави адміністрації президента Енні Томасіні та асистент першої леді Ентоні Бернал.

У п’ятницю, 19 липня, у Рехобот-Біч приїхав радник Байдена Стів Рікетті. Наступного дня – ще один найближчий радник і автор промов президента Майк Донілон. Обидва вони, пише Politico, перебували поруч із Байденом, коли він і раніше ухвалював ключові рішення у своїй кар’єрі – у 2016 і 2020 роках, коли він розглядав можливість балотуватися в президенти.

На зустрічі радники, за даними п’яти джерел Politico, презентували президенту оновлену інформацію про перебіг кампанії – зокрема про побоювання конгресменів, уповільнення збору пожертв і результати соцопитувань. За словами двох співрозмовників видання, опитування засвідчили, що Байден не тільки відстає від Трампа в усіх шести штатах, які вагаються, а й зазнає поразки у Вірджинії та Нью-Мексико – там, де демократи взагалі не планували витрачати великі ресурси для перемоги.

Результати цих опитувань Politico називає “похмурими”. Видання пише, що, найімовірніше, Байден не стільки втомився від тиску всередині своєї партії, скільки нарешті сам переконався в тому, що не зможе перемогти на виборах у листопаді. У неділю, 21 липня, Байден разом із Рікетті та Донілоном почав роботу над текстом заяви про вихід із президентської кампанії.

Про рішення вийти з перегонів, як розповідають джерела Politico, CNN і The New York Times, до останнього моменту не знав майже ніхто з оточення президента. Першими, кому повідомили про це ще до публікації заяви, стали віцепрезидентка Камала Гарріс, керівник адміністрації президента Джефф Зіентс і глава передвиборчого штабу Джен О’Меллі Діллон – їм Байден подзвонив телефоном, розповіли джерела NYT.

За хвилину до публікації Байден повідомив про своє рішення ще кільком радникам, включно з Анітою Данн, яка відповідала за зв’язки з громадськістю. Вона разом із чоловіком Бобом Бауером, як зазначає CNN, входила в команду, яка готувала Байдена до дебатів із Дональдом Трампом, які багато демократів визнали провальними для чинного президента.

Заяву Байдена було опубліковано о 13:45 за місцевим часом у неділю. Решту дня він провів, розмовляючи телефоном з лідерами конгресу та іншими союзниками, пише NYT.