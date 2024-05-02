Поліція затримала водія BMW, який збив жінку на переході столичного Печерська

Водієві “БМВ”, що на Печерську в Києві збив жінку на пішохідному переході, повідомили про підозру.

Про це повідомляє столична поліція, Київська міська прокуратура.

Близько 13:30 1 травня до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у Печерському районі, в якій постраждала жінка. На місце події виїжджали слідчі з розслідування ДТП главку поліції.

Встановлено, що 19-річний керманич автомобіля “BMW X3” на вулиці Князів Острозьких допустив наїзд на 37-річну місцеву мешканку, яка перетинала дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Жінку шпиталізували з тяжкими травмами внутрішніх органів та численними тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці перевірили водія на стан сп’яніння, прилад “Драгер” показав що він тверезий.

Винуватця аварії слідчі затримали та повідомили йому про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.