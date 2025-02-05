Кримінал

Поліція викрила наркокартель, який діяв у десяти регіонах України
5 Лютого 2025 09:51
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Правоохоронці ліквідували злочинну мережу, яка щомісяця виробляла та розповсюджувала понад 60 кг амфетаміну. Діяльність наркокартелю охоплювала шість областей України, а щомісячний прибуток від незаконного бізнесу сягав 18 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Правоохоронці викрили організовану групу, яка постачала прекурсори до 18 підпільних лабораторій. Лідер угруповання контролював постачання сировини, а виконавці фасували наркотики на орендованих квартирах, які змінювали кожні два тижні. Реалізація товару здійснювалася через поштові відправлення або “закладки”, а для конспірації зловмисники використовували одноразові сім-картки.

Поліція також встановила групу осіб, що займалася легалізацією наркодоходів. Через підставних осіб вони відкривали банківські рахунки та мобільні гаманці, куди надходили мільйонні кошти. Загалом через схему пройшло понад 200 мільйонів гривень, які потім вивели на депозитні криптогаманці й обготівкували на Кіпрі.

Правоохоронці лікваідували наркосиндикат / Фото: Нацполіція

В десяти областях провели понад 100 обшуків, під час яких вилучили елітні автомобілі, 80 тисяч доларів, 60 кг канабісу, 7 кг “а-PVP”, 3,5 кг амфетаміну, 900 пігулок “MDMA”, підставні банківські картки та інші докази.

11 учасників угруповання затримано, ще 16 особам оголошено про підозру. Вони притягуються до відповідальності за участь у злочинній організації, незаконний обіг наркотиків та прекурсорів, а також відмивання коштів.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.


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