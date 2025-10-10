Поліція викрила корупційну схему в Одеській міськраді на понад 7 мільйонів гривень

Поліція Одещини повідомила про підозру низці посадовців Одеської міської ради та керівникам приватних підприємств, які, за даними слідства, причетні до масштабних зловживань і розтрат бюджетних коштів на суму понад 7 мільйонів гривень.

В Одесі викрили посадовців міськради та бізнесменів, які завдали громаді понад 7 мільйонів гривень збитків / Фото: Нацполіція

Серед фігурантів — колишні та чинні співробітники Управління капітального будівництва, керівництво Одеського електротехнічного експлуатаційно-монтажного підприємства, керівник Центру фінансування закладів освіти Київського району Одеси, один із керівників Центру первинної медико-санітарної допомоги, ексзаступник начальника Департаменту муніципальної безпеки та директорка приватної будівельної компанії.

За даними слідства, посадовці укладали фіктивні договори, підписували акти виконаних робіт за неіснуючі проєкти, незаконно витрачали бюджетні кошти, а також використовували гуманітарну допомогу — зокрема генератори, отримані з Німеччини та Херсонщини — у приватних цілях. Частину цієї техніки передавали для обслуговування автомийок, кафе та житлових будинків.

Реклама

Реклама

Окремі чиновники допустили завищення цін під час закупівель електроенергії та медичного обладнання, а підрядники, за сприяння посадовців, отримували оплату за невиконані або завищені обсяги робіт під час ремонту міських об’єктів.

Колишній заступник директора Департаменту муніципальної безпеки, за версією слідства, закупив уживані морські контейнери за завищеною ціною, переплативши понад 450 тисяч гривень бюджетних коштів.

Фігурантам інкримінують зловживання службовим становищем, розтрату майна, службове підроблення та недбалість, що завдали істотної шкоди державним інтересам.

Відповідно до санкцій ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади до трьох років та конфіскацією майна.

Питання про запобіжні заходи вирішується. Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури спільно з окружними прокуратурами міста.